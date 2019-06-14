Suşehri'nde resim ve tasarım sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Cumhuriyet Ortaokulunda açılan resim ve tasarım sergisini ziyaret etti.
Okul öğrencilerinin yaptığı çalışmaların yer aldığı sergiyi inceleyen Partal, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın bu başarılarını sergilemesi bizleri onurlandırıyor. Çünkü geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Güzel çalışmalara imza atmışlar. Bu çalışmanın oluşmasında emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.
Sergide, Partal'a yağlı boya tablo hediye edildi.