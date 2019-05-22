Suşehri'nde resim sergisi

SİVAS (AA) - Suşehri'nde öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.

İlçede bulunan Kazım Ayan Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Semiha Yüzüak öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla öğrencilerle hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Vekili Çağlar Partal tarafından yapıldı.

Okul koridorundaki sergideki öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Partal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarılı gelecek nesiller yetiştiğini aktaran Partal, "Gerek yağlı boya tabloları gerekse kara kalem çalışmaları çok güzel. Başarılı bir neslin yetişmesi bizleri mutlu ediyor. Bu bir sanattır. Bu sanatlara her zaman sahip çıkmamız ve desteklememiz gerekmektedir." dedi

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Karaduman, Kazım Ayan Anadolu Lisesi Okul Müdürü İrfan Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.