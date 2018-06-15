Suşehri'nde Ramazan Bayramı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından öğretmenevinde düzenlenen programa, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Sivas milletvekili adayı Rüstem Yüce, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Uzunoğlu, insanları kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra Askerlik Şube Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye İtfaiye Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli nöbetçi personellerin bayramını kutlayan Uzunoğlu ve beraberindekiler, hastanede yatan hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzunoğlu, son olarak D-100 karayolunda uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerin de bayramını kutladı.