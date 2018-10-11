Suşehri'nde pazar esnafına etiket uyarısı

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, sebze pazarında satış yapan esnafı, sattıkları ürünlerin üzerine fiyat etiketi bırakmaları yönünde uyardı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ile ilçede kurulan semt pazarını ziyaret eden Yüksel, esnafa hayırlı ve bol kazanç diledi.

Esnaftan sebze ve meyvelerin üzerine fiyat etiketi koymalarını isteyen Yüksel, "Vatandaş, tezgahta bulunan ürünlerin fiyatını görerek kendisi ona göre alışverişini yapar. Ayrıca her seferde sizlere fiyat sormaz. Bu nedenle fiyat etiketi koymanızı istiyoruz." dedi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini söyleyen Yüksel, şöyle konuştu:

"Ekonomimize darbe yapmak isteyen bazı güçlere ve enflasyona inat, fiyat konusunda esnafın duyarlı olmasını istiyoruz. İnşallah bugünler de geçecek. Ülke olarak enflasyonla mücadeleye hepimizin destek vermesi gerekiyor. Enflasyonu tetikleyenin en fazla sebze ve meyve fiyatları olduğu açıklandı. İnşallah bunun da üstesinden topyekün geleceğiz. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olmasını canı gönülden istiyoruz."