Suşehri'nde park halindeki araç yandı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde tamirhane önünde park halinde olan araç tamamen yandı.
İsmail Polat Kıvrak'a ait 28 DK 677 plakalı otomobil, arıza nedeniyle ilçede sanayi sitesinde bir tamirciye götürüldü.
Park halinde bulunan otomobilin arka kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına sanayi sitesinde bulunan esnaflar müdahalede etti ve araç tamirhane önünden uzaklaştırıldı.
Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yandı.
Araç sürücüsü Kıvrak, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.