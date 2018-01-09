Suşehri'nde ORAN bilgilendirme toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, 2017 yılı mali destek programları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Suşehri Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan ORAN program yönetim birimi uzmanı Serdar Arslan, ajansın 2017 yılı mali destek programları kapsamında yürüteceği "Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik", "Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları" ile "Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi" programları proje teklif çağrıları hakkında bilgi verdi.

Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik programının genel amacının bölge sanayisinin desteklenmesi olduğunu belirten Arslan, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulama programının da tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılmasının amaçladığını ifade etti.

Arslan, Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ile ilgili programın da merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarının sağlanması için yapıldığını ifade ederek, bu projelere en geç 18 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini dile getirdi.

Toplantıya, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





