Suşehri'nde okullar MOBESE'ye bağlandı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, okullardaki güvenlik kamera sistemleri, kent güvenlik ağı olan MOBESE'ye bağlandı.

Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, MOBESE merkezinde incelemelerde bulundu.

Okullardaki güvenlik kamera sistemlerinin MOBESE'ye dahil edildiğini belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Okul kameralarımız, İlçe Emniyet Müdürlüğü MOBESE birimine bağlanmasıyla, okullarımızda ve okullarımızın çevresinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarımızda ve çevresinde daha güvenli bir ortam sağlandı. Bundan böyle sürekli olarak bu bölgeler emniyet birimleri tarafından kontrol edilerek, olumsuz durumlarda ekipler hemen sevk edilecektir. Emeği geçenleri kutluyorum."