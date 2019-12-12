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Suşehri'nde öğrencilerle söyleşi programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz,...

Genel 12.12.2019, 10:25
Suşehri'nde öğrencilerle söyleşi programı düzenlendi
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Yılmaz, "Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden olan, İslam bilim tarihi alanında çalışmaları bulunan Fuat Sezgin'i gelecek nesillere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yılmaz, etkinlik sonunda "Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin" adlı kitabını imzaladı.

#Sivas #söyleşi #Suşehri
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