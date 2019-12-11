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Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde ortaokul öğrencileri şehit ailesine ziyarette bulundu.Cumhuriyet Ortaokulu tarafından başlatılan şehit yakınları ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etme projesi kapsamında ilk olarak Aşağısarı...
Genel 11.12.2019, 17:01
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde ortaokul öğrencileri şehit ailesine ziyarette bulundu.
Okul Müdürü Naci Yıldırım ve rehberlik öğretmeni Mürüvet Çetin ile gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, şehit Bayram Yüce'nin babasına duygularının yazılı olduğu mektupları verdi.
Öğrencilerin yazdığı mektupları okuyarak duygulanan Yüce, geleceğin teminatı olan çocukların ziyaretinden mutlu olduğunu ifade etti.
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