Suşehri'nde öğrenciler sportif yetenek taramasından geçirildi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, ilkokul 3. sınıf öğrencileri sportif yetenek taramasından geçirildi.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokolle "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Projesi kapsamında ilçe genelinde 2 ilkokulda 180 öğrenciye sportif yetenek taraması yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, yaptığı açıklamada "Spor salonunda oluşturulan 8 ayrı istasyonda uzman antrenörler eşliğinde, öğrenciler 20 metre sürat koşuşu hızı, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, adım genişliği ve hızları gibi çeşitli özellikleri ölçülerek kayıt altına alındı." diye konuştu.

Testlerin sonunda yüksek performans gösteren öğrencilerin bir sonraki etaba dahil edileceğini aktaran Yüksel, "İkinci etaba dahil olacak öğrenciler, hazırlanan çok disiplinli spor programına tabi tutulacak, ardından programlarına kış okulu ile devam edecek." dedi.