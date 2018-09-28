Suşehri'nde öğrenciler sinema keyfi yaşadı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde hiç sinemaya gitmeyen ilkokul öğrencileri, ilçeye gelen gezici seyyar sinemada film keyfi yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğiyle öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Trapezunta film tarafından çocuklar için "gezen sinema" etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye'nin sinema erişimi kısıtlı olan veya hiç olmayan 21 il ve bağlı ilçelerinde 500 bin çocuk sinema sanatıyla tanıştırılıyor.

Suşehri ilçesinde de hiç sinemaya gitmeyen 8 ile 16 yaş aralığında 400 öğrenciye, 4 seans ücretsiz sinema filmi izlettirildi.

Seyyar Sinema Yetkilisi Erol Gözel, çocuklara bir sosyalleşme alanı açmayı ve onları sinema salonlarıyla tanıştırmayı amaçladıklarını belirterek, "21 il ve 110 ilçeyi gezerek çocukları sinemayla buluşturacağız. Yaklaşık 3,5 ay sürecek projenin ilk ayağı Sivas oldu. 625 gösterimle 500 bin öğrenciye hitap etmeyi hedefliyoruz. Projemiz güzel bir oluşum, öğrencilerimizin de beğenisini kazanacağını ümit ediyorum." diye konuştu.