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Suşehri'nde ocak ayı muhtarlar toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde 2018 yılı ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, toplantının hayırlara...

04 Ocak 2018 Perşembe 17:43
Suşehri'nde ocak ayı muhtarlar toplantısı
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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde 2018 yılı ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2017'de köylere güzel hizmetler yapıldığını belirten Uzunoğlu, "İnanıyorum ki 2018 yılı daha aktif geçecek, yapacak işimiz çok. Güzel hizmetler bizleri bekliyor. Bu vesile ile 2018 yılının huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu yıl içerisinde de devletimizin bizlere verdiği yetkiler doğrultusunda ilçemize güzel hizmetler getireceğiz." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise belediye olarak 2017 yılında yaptıkları hizletleri anlatarak, 2018 yılı yatırım programları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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Ender Faruk UzunoğluMuhtarlar ToplantısıSuşehri
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