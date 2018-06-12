Suşehri'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.



İlçe Halk Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.



Ramazan Bayramı'nda alınması gereken önlemler ve 24 Haziran'da yapılacak olan seçim güvenliği hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Uzunoğlu, Ramazan Bayramı ve seçimlerin huzur içerisinde girmek istediklerini söyledi.

Alınan tedbirler hakkında muhtarları bilgilendiren Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz mevsimi dolayısıyla ve aynı zamanda bayram olması nedeniyle köylerimize gurbetçi kardeşlerimiz gelmeye başladı. Buda köylerde bir hareketlilik sağlamaktadır. Bu vesileyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, köylerin yetkili makamları olan muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir.

Genel güvenlik tedbirleri alınarak, gerek bayramımızı, gerekse seçimleri huzur ortamında geçmesini arzu ediyoruz. Bu konuda köy muhtarlarımıza önemli görev düşmektedir. Bu vesileyle, köylerde bulunan vatandaşlarımızın ve ilçe merkezinde bulunan vatandaşlarımızın şimdiden bayramını en kalbi duygularımla tebrik eder, herkese selamlarımı iletmenizi arzu ediyorum."

