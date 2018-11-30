Suşehri'nde muhtarlar toplantısı

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Partal, muhtarlık mesleğinin önemine değindi.

Köylerin genel sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirten Partal, "2019 yılı yatırım proğramları belli oldu. Köylerimizin genel sorunlarını çözme gayreti içerisinde olacağız. Amacımız köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmektir. Muhtarlarımızla, köy sakinlerimizle el birliği içesinde, devletin bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde güzel yatırımlara hep birlikte imza atacağız." diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İl Genel Meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.