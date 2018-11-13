Suşehri'nde Mevlid-i Nebevi etkinliği

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, Mevlid-i Nebevi etkinliği düzenlendi.

Fen Lisesi Pansiyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, "Gençliğin önemi" adlı bir konferans verdi.

Gençliğe önem veren milletlerin her zaman yüceldiğini söyleyen Kaşkaya, "Özellikle gençlik yaşlarında 12 ile 24 yaş arası çok önemli. Bunun için gençlerimizin bu yaşlarda kendilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tertemiz gençlik hayatı yaşamak mümkündür. Yani gençlik dönemini hasarsız atlatmak gençlerimizin kendi ellerindedir. İyi bir eğitim almayla gençliğin kıymetini bilebiliriz." diye konuştu.

Kaşkaya, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle gençlerimizin buna daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendisine faydası olmayanın topluma faydası olmaz. Dünya hayatı bir imtihandır. Bu nedenle gençlerimizin bu imtihanda başarılı olmalarını istiyoruz. Özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyoruz. Tüm gençlerimizden isteğimiz, maneviyatla ilgili kafanıza ne takılırsa ilçe müftlüğümüzün kapısı her zaman açıktır." dedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ve İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok da öğrencilik yıllarında yaşadıkları anıları öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel ve öğrenciler katıldı.



