Suşehri'nde küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yapıldı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, Çocuk Koruma Kanununa göre küçük yaşta iş yerlerinde çalıştırılan çocuklara yönelik denetlemelerde bulunuldu.
Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Ahmet Açıkgöz refakatinde, halk pazar alanında küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetlemelerde bulunuldu.
Çocuk işçiliğiyle mücadele, sokakta çalışan, çalıştırılan, dilendirilen çocukların önlenmesine yönelik oluşturulan mobil ekip, ilçedeki sokakları, pazar ve sanayi bölgesini denetledi.
Kaymakam Uzunoğlu, "Tespit edilen çocuklar hakkında ilgili kanun gereğince destekleyici ve koruyucu tedbirler alınacaktır." dedi.