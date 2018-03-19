Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesindeki Gençlik Merkezinde "Kitap Kafe" adı altında kütüphane oluşturuldu.

Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü bünyesinde, müdürlük binasında oluşturulan "Kitap Kafe" hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Suat Yüksel, "Kitap Kafe" oluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Amaçlarının okuyan bir gençlik oluşturmak olduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezimizin zengin bir kitaplığı var. Öğrencilerimiz ile birlikte kütüphane ve kitap kafemizi düzenledik. Kafemizin oluşmasına destek veren Kaymakamız Ender Faruk Uzunoğlu başta olmak üzere, Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e teşekkür ediyoruz."