Suşehri'nde karne heyecanı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde 5 bin 41 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.

Esenyaka köyünde Şehit Sezai Seven Ortaokulu ve ilçe merkezinde ki Emine Birler Anaokulu'nda karne dağıtım programı düzenlendi.

Törende konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, öğrencilere ve öğretmenlere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Gerek öğretmenler ve gerekse öğrencilerin özverili çalışmalarıyla güzel aktiviteler yaptıklarını dile getiren Kaymakam Uzunoğlu, "Büyük heyecan ve umutla başladığımız 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını huzur içerisinde tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Her eğitim ve öğretim yılında olduğu gibi, bu eğitim yılında da okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, anne ve babalar, çocuklarımızın yarınlara daha iyi, daha bilgili hazırlanmaları için ellerinden gelen gayret ve fedakarlığı gösterdikleri şüphesizdir. İlçemiz genelinde başarılı ve güvenli bir eğitim öğretimi tamamlanmasında emeği olan eğitimcilere, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Törende başarılı olan öğrencilere ve dereceye giren sınıf takımlarının temsilcilerine protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Karne dağıtım törenine, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve diğer yetkililer katıldı.











