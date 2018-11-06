Suşehri'nde kariyer günleri

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "Kariyer Günleri" program kapsamında 17 meslek grubunda görev yapanlar kendi dallarını öğrencilere tanıttı.

Suşehri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suşehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kariyer günleri programı Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerindeki tüm liselerin 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, programda yaptığı konuşmada, kariyer günleri sayesinde, öğrencilere derslerde kazandırılmaya çalışılan teorik bilgi ve yeteneklerin daha kolay kazandırıldığını söyledi.

Daha sonra doktor, diş hekimi, polis, veteriner, asker, tapu kadastro memuru, mühendis, avukat, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, hemşire, paramedik, muhasebeci, imam ve itfaiyeciden oluşan mesleklerde görev yapan kişiler gruplar halinde öğrencilere mesleklerini tanıttı.



