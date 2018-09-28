Suşehri'nde kan bağışı kampanyası

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay, kan alma aracıyla Suşehri'ne gelen ekipler, açılan stantlarda kurduğu stantla kan bağışı kampanyası başlattı.

Kızılay Kan Merkezi doktorlarından Ümit Yıldız, Suşehri halkının kan bağışına duyarlı olduğunu söyledi.

Vatandaşları kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Yıldız, "Kan vermek her vatandaşımızın bir görevi olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu nedenle, bu önemli vatandaşlık görevini ifa eden Suşehri halkının kan bağışına her zaman büyük destek oldu. Suşehri halkına böyle bir kampanyaya destek verdikleri için Türk Milleti adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kampanyamız 3 gün devam edecek." dedi.