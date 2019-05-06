Suşehri'nde izcilik kulübü üyelerine doğa eğitimi verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gençlik Merkezi İzcilik Kulübü kapsamında izci gençlere doğal yaşam ortamında neler yapabileceği konularında eğitim verildi.

Kulüp üyeleri, Karşıyaka Tabiat Parkı'nda fidan dikme, yürüyüş, çadır kurma eğitimi, oryantiring oyunu gibi birçok etkinliği bir arada gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, burada yaptığı açıklamada, izciliğin sadece kamplarda ve çadırda kalmaktan ibaret olmadığını, zorluklarla nasıl mücadele edileceğinin de öğretildiğini söyledi.

Merkezin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bedensel gelişimi sağlamakta, bir taraftan öğrencilerin derslerinde başarılı olması için teşvik edecek programlar yapmaktayız. Diğer taraftan ise izcilerin ahlaklı birer birey olması için eğitimsel çalışmalar yaparak ahlaki gelişimi sağlamaktayız. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilebilir. Bu sebeple bizler de kulüp üyesi gençlerimizle birlikte bu güzel ortamın nasıl olduğunu yaşamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık."

İzcilik kulübü üyesi gençler ayrıca Tabiat Parkı bölgesine izcilik kulübü üyeleri adına çam fidanları dikti.

