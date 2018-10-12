Suşehri'nde iş yerlerinde fiyat denetimi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri, maliye ve esnaf odası başkanının katılımıyla marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Suşehri Belediye zabıtası, Esnaf Odası Başkanı Kemal Karakaya ve Mal Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekip, işletmelerde haksız fiyat artırımı ve gramaj eksiltmelerinin önüne geçmek için ilçe genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde, perakende satış yapan iş yerlerinde ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatları ve faturalar kontrol edildi.

Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlara da uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlardan satın aldıkları ürünleri incelemelerini istedi. Denetimler kapsamında bazı marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konularak, iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye üzerine oynanmak istenen oyunlara karşı vatandaşların öncelikle döviz bürolarına giderek, dövizlerini bozdurduğunu söyledi. Son dönemde bazı fırsatçıların ürün fiyatlarını artırdığını ve ürünlerin gramajını düşürdüğünü vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Biz bu duruma karşı ekiplerimizle denetimlerimize başlamış bulunmaktayız. Tüm ürünler hassasiyetle zabıta ekiplerimizin kontrolünde incelenmiş ve karşılaştırmalar da hakkaniyetle yapılmıştır. Ayrıca, Mal Müdürlüğümüze bağlı ekipler de fiyat artışlarının neden kaynaklandığı konusunda faturalar üzerinde incelemelerde bulunmuşlardır. Fiyat artışlarının genelde toptancılar veya bayilerden kesilen faturalardan kaynaklandığı görülmekte, bu fatura bedellerinin yüksek kesilmesinden dolayı da market raflarına fiyat artışının yansıdığı görülmüştür. Ülkemizin bu hassas sürecinde her türlü haksız zammı ve suistimali önleyeceğiz."