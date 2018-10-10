Suşehri'nde iş adamlarından hafızlık kursuna gıda desteği

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesindeki yatılı hafızlık Kur'an kursuna iş adamları tarafından gıda desteği sağlandı.

Suşehri Kızılay İlçe Temsilciliği öncülüğünde, ilçede bulunan Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan gıdalar, kurs yöneticilerine teslim edildi.

Kızılay temsilcisi İsa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda kampanyasına destek veren iş adamlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Bu tür kampanyaları devam ettireceklerini dile getiren Şahin, "Kızılay temsilciliği olarak bizler sadece öncülük yaptık. Çok şükür halkımız ve iş adamlarımız da bu öncülüğe destek verdi. İnşallah daha iyi öncülükler edeceğiz. Yardım ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.