Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "imar barışı" düzenlemesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Suşehri Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıyla "imar barışı" düzenlemesi anlatıldı.

İl Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "imar barışı"nın, devletin vatandaşıyla itilaflı olduğu, imar planına aykırı, ruhsat ekleri projesine aykırı veya ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması olduğunu söyledi.

"İmar barışı" başvurularının 31 Ekim'e kadar yapılabileceğini ve belirlenen ödemelerin 31 Aralık 2018'e kadar yatırılarak yapı kayıt belgesi alınabileceğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Yapı kayıt belgesi alan bina sahibi, elektrik, su ve doğalgaz abonelerini almaya hak kazanıyor. Ayrıca, yapı kayıt belgesi alındığında, oradaki imar değişimi veya bina sahibi binasını yıkmadığı sürece bu belge ile bahse konu bina yasal durum kazanmıştır. Alınan yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır."