Suşehri'nde ilçe idare kurulu toplandı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde kurum amirlerinin katılımıyla ilçe idare kurul toplantısı yapıldı.



Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda istihdam edilenlerden yararlanılmasını istedi.

Program kapsamında istihdam edilenlerin çalıştırılmadığı yönünde şikayetler geldiğini ifade eden Uzunoğlu, "Bu konuda hangi kurumlarda İŞKUR çalışanı varsa bunların çalıştırılmasını istiyoruz. İŞKUR programı yan gelip yatma projesi değil, çalışma projesidir." diye konuştu.

Uzunoğlu, seçim güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek, "Özellikle oy kullanılan yerlerde gerekli hassasiyetler gösterilecek." dedi.