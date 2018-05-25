Suşehri'nde ihtiyaç sahibi ailelere yardım

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere nakti ve gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı heyetinin belirlediği 500 ihtiyaç sahibi ailenin 350'sine nakti, 150'sine ise ayni yardım da bulunulduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayını daha rahat geçirmelerini amaçladıklarını aktaran Uzunoğlu, "Ailelerimizin huzurlu ve mutlu bir Ramazan geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Ülkemizin ve ilçemizin de huzurlu, mutlu birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Ayı geçirilmesini diliyorum." diye konuştu.

Uzunoğlu ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin vakıf bünyesindeki giyim mağazasından da faydalandıklarını sözlerine ekledi.