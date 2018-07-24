Suşehri'nde içme suyundan kaynaklı salgın iddiaları

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şebeke suyu kullanımında sağlık açısından bir sakınca olmadığını belirterek, içme suyu kullanımıyla ilgili amacı belli olmayan dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yüksel, "ilçede içme suyundan kaynaklanan salgın hastalık yaşandığına" yönelik iddialara ilişkin belediye sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İlçedeki içme suyu sisteminin İller Bankası kanalıyla tamamen yenilendiğini ve isale hattı, şebeke hatları ve arıtma tesisiyle birlikte ilçenin modern içme suyu tesisine kavuşturulduğuna dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Suyumuz İlçe Toplum Sağlığı Merkezinden gelen su analiz raporları doğrultusunda klorlanarak vatandaşlarımıza dağıtılmakta. Bugüne kadar klorlamada herhangi bir aksama yaşanmamış olup Sağlık Bakanlığından onaylı klor kullanılmaktadır."

- "İnecelemeler yapılıyor, sorun yok"

Yüksel, Suşehri Belediyesi olarak şehre böyle modern bir tesisle içme suyu arz ederken, son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle bazı iddiaların gündeme geldiğini ve hemen gerekli incelemelerin başlatıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnceleme ve araştırmalar devam etmekte olup bugüne kadar belediyemizden kaynaklanan bir aksama tespit edilmemiştir. Su analizleri İlçe Toplum Sağlığı Merkezimizce yaptırılmakta ve belediyemize bildirilen klorlamayla ilgili talimatlar harfiyen uygulanmaktadır. Bugün itibariyle halkımızın şebeke suyunu kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu nedenle içme suyu kullanımıyla ilgili Belediye Başkanlığımızca yapılan duyurulara riayet edilmesi, yetkisiz ve amacı belli olmayan dedikodulara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Kaçak su kullanımı konusuna da değinen Yüksel, kaçak su kullananların tespiti için gerekli çalışmaların başlatıldığını, kaçak su kullanımı tespiti halinde yasal işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.