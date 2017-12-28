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Suşehri'nde "Hayata Bağlı Gençlik" projesi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayata Bağlı Gençlik" projesi kapsamında ailelere seminer verildi. Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda...

28 Aralık 2017 Perşembe 17:32
Suşehri'nde
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayata Bağlı Gençlik" projesi kapsamında ailelere seminer verildi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, çocukların internet ve sigara gibi kötü alışkanlıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Çocukların kötü alışkanlıklardan kurtarılması için el birliği ile bunun üstesinden gelinebileceğini söyleyen Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özellikle teknoloji bağımlılığı çocuklarımızda hızla ilerlemekte olup, bu bağımlılıkla çocuklarımızla iletişimlerde azalmaktadır. Bu sebeple, Hayata Bağlı Gençlik projemizle bu bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Kaymakamlık olarak çocuklarımızın bağımlı olduğu konuları tespit ederek, çocuklarımızın spor alışkanlıklarını zenginleştirmek için gerekeni yapacağız. Bu konuda ilk çalışmamızı yaparak, iş adamımızın desteğiyle aldığımız spor malzemelerinin dağıtımlarına başladık. İnanıyorum ki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan siz aileleri ve bizlerin de desteğiyle kurtararak güzel sporlu günleri kazandırmış olacağız."

Seminerde rehber öğretmenler Ramazan Özcan, Akif Arı, Elif Gök, Mürüvet Çetin ve Tuba Kısaer tarafından, teknoloji bağımlılığının belirtileri, bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri, bağımlılıkla ilgili destek ve aile terapi yöntemleri hakkında bilgiler verildi.




Anahtar Kelimeler:
Ender Faruk UzunoğluSeminerSuşehri
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