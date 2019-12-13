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Suşehri'nde hastane personeline başarı belgesi verildi
SİVAS (AA) - Suşehri Devlet Hastanesinin taşınma işlemleri sırasında özveri ile çalışan personele başarı belgesi verildi.Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından "Başarı Belgesi" ile taltif edilen 21 personel için Suşehri Devlet Hastanesinde...
Genel 13.12.2019, 13:17
SİVAS (AA) - Suşehri Devlet Hastanesinin taşınma işlemleri sırasında özveri ile çalışan personele başarı belgesi verildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından "Başarı Belgesi" ile taltif edilen 21 personel için Suşehri Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.
Törende başarı belgeleri, Kaymakam Hidayet Sarı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fethullah Selçuk Moğolkoç tarafından personele verildi.
Moğolkoç ise sağlık alanında Sivas'ın önemli bir konuma geldiğini söyledi.
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