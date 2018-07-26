Suşehri'nde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Suşehri'nden hac farizasını yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 18 hacı adayı için Merkez Balhatun Camisi'nde uğurlama programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, yaptığı konuşmada, hacı adaylarının yakınlarından ayrılmanın hüznünü, mübarek topraklara kavuşacak olmanın da sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hacı adaylarının yapacakları ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Kaşkaya, "Cenabı Allah size hac ibadetinizi yaparak ailenizin yanına dönmeyi nasip etsin. Özellikle hacı adaylarımız, nereye gittiğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sayılı günleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Allah Resulüne bizden selam götürün." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ve dualar edilen program sonunda hacı adayı yakınlarıyla helalleşerek yola çıktı.

Hacı adaylarının 9 Eylül 2018 tarihinde kutsal topraklardan dönüş yapacakları bildirildi.