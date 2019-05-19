Suşehri'nde gençlik yürüyüşü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Suşehri Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Hükümet konağı önünden başlayıp, eski Hükümet konağı önünde sona erdi.

Burada şehitler için yapılan duanın ardından dilek feneri uçuruldu.

Suşehri Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, burada yaptığı açıklamada, "Amacımız milli şuuru yeniden gençlerimize kazandırmak. Özellikle 100'üncü yıl olması münasebetiyle bu yılın ayrı bir önemi bulunuyor." dedi.

Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dile getiren Yüksel, "19 Mayıs 1919, her türlü zorluğa rağmen vazgeçmemenin, inancın, kararlılığın, tam bağımsız bir ülke sevdasının adı oldu. Kurtuluştan kuruluşa onurla yürüdüğümüz bağımsızlık yolunda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Ata'mızın emanet ettiği gençlerle birlikte geleceğe güvenle taşıyacağız." diye konuştu.

Yürüyüşe, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Göksal Soylu ve vatandaşlar katıldı.