Suşehri'nde gençlerden Jandarma Komutanlığına ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla ilçede bulunan gençler, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden gençler, burada İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Erhan Memiş'e plaket takdim etti.

Gençlerle bir süre sohbet eden Memiş, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ve dünya tarihine damga vuran önemli bir zafer olduğunu belirtti.

Misafirperverilğinden dolayı Memiş'e teşekkür eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu zaferi bize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yaptığımız organizasyon çerçevesinde, gençlerimizle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik."











