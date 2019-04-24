Suşehri'nde,

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir grup gönüllü genç, "Genç Gönüllüler Minik Kalplerle Projesi" kapsamında köy ilkokulunu ziyaret etti.

Proje kapsamında Suşehri Gençlik Merkezi üyeleri, Gözköy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Gönüllü gençler, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi, onlarla oyunlar oynadı.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, kendilerini ağırlayan köy okulu öğretmeni Reyhan Saktaş ve öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin gençlerin duyarlılık kazanmaları, bilinçlenmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Zorlu, gönüllü gençlere ve etkinliğe eşlik eden Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İlçe Müdürü Göksal Soylu ve KYK personeline teşekkürlerini iletti.