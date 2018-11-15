Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 12 kişiye 5'er adet olmak üzere 60 dişi büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Destekleme kapsamında Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapanlar arasından 11 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 20 çiftçi, Genç Çiftçi Projesi desteğinden yararlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle Kaymakam Vekili Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, büyükbaş sığır desteklemesi almaya hak kazanan 12 çiftçiye, 5'er adet büyükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

Partal, törende yaptığı konuşmada, büyükbaş hayvanlarını alan çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bölgede tarım ve hayvancılık alanında büyük atılımlar olması gerekiyor. Devletin verdiği desteklemeleri çiftçiler iyi takip etmeli." dedi.