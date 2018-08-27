Suşehri'nde futbol turnuvası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaz Kuran kursu öğrencileri arasında halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, ilçe merkezi ve köylerde yaz döneminde açılan 7 Kuran kursunun öğrencileri katıldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında yapılan turnuvanın finalinde Bostancık köyü Kur'an kursu öğrencileri ve Şehit Ömer Halis Demir Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri karşılaştı.

Şehit Ömer Halis Demir Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri karşılaşmayı 2-1 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, turnuvayı imkanlar ölçüsünde geleneksel hale getirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Temel amaçlarının, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirten Yüksel, "Turnuva, centilmenlik ve güzel mücadeleler ile geçti. Turnuvaya katılan gençlerimiz takım ruhunun oluşmasına katkı sağladı. Turnuvanın yapılmasında emeği olan başta İlçe Müftülüğümüz olmak üzere, Kuran kursu öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Turnuvada şampiyon olan takımının kupasını Suşehri Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan, ikinci olan takımın kupasını ise İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya verdi.