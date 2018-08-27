Suşehri'nde fırınlar denetlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlarda ve ekmek satışı yapan büfelerde denetim yaptı.

Suşehri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınlar ile ekmek satışı yapan büfeleri denetledi. Rutin denetimlerde iki ekmek fırınına ait satış büfesinde ekmeklerin gramajları tartılarak kontrol edildi. Kontrollerde 400 gram olması gereken ekmeklerin 380 ile 388 gram arasında olduğunu tespit eden ekipler, büfede bulunan tüm ekmekleri tek tek tarttı.

Zabıta ekipleri büfelerde bulunan ekmeklere el koyarak işletme sahiplerine 259'ar lira idari para cezası uyguladı.



