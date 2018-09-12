Suşehri'nde ev ve samanlık yangını

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Taşköprü Mahallesi'nde Kemal Töre'ye ait ev ve yanında bulunan samanlıkta yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangına, Suşehri Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahalede etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında, Töre ailesinin evde olmadığı, yaylada olduğu öğrenildi.

Evinin yandığını komşularının haber verdiğini belirten Kemal Töre, "Evde kiracı olarak yaşıyorum. Ben ve ailem yaylada hayvanların yanında idik. Haber verdiler geldim." dedi.