Suşehri'nde esnaflara bilgilendirme toplantısı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, İlçe Trafik Komisyonunun uygulamaları hakkında esnaflara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri ilçesinin Kelkit vadisinde, sağlık, eğitim ve ekonomik alanda bir başkent olduğunu söyledi.

Yaklaşan yaz mevsiminde otopark yüzünden gurbetçilerin aşırı sıkıntılar çektiğine değinen Yüksel, "İlçemizde otopark yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Gurbetçilerimizin en çok mağdur oldukları konuların başında otopark geliyor. Bizler de bu sıkıntıların geçici de olsa giderilmesi için İlçe Trafik Komisyonu tarafından birtakım kararlar alınmasını uygun gördük. İnşallah bu yaz mevsiminde bu kararları uygulayacağız." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ise ilçe esnafından araçlarını ana cadde üzerine park etmemelerini istedi.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Ömer Soymaz de ilçe genelindeki araç park yerleri hakkında slayt eşliğinde bilgiler verdi.





