Suşehri'nde eğitim toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde aralık ayı eğitim toplantısı düzenlendi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan Kadıburhanettin Meclisleri Projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Uzunoğlu, okullardaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrenci, öğretmen ve yönetici işbirliğinin artırılması ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kadıburhanettin Meclisi Projesinde görev alacak öğrencilerle 15 günde bir toplantı tertip edileceğini belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Kadı Burhanettin Meclisinde görev alacak kardeşlerimiz, öğrencilerle istişare içerisinde olarak, onlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanacak projeleri hep birlikte istişare ederek hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Bu sebeple, Sivas Valimizin öncülüğünde başlatılan bu çalışmamızda, ilçelerimiz de destek vererek, Sivas genelinde ve Suşehri ilçemizde güzel başarılı projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Bu sebeple şimdiden Kadı Burhanettin Meclisinde görev alacak kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Uzunoğlu, Kızılay tarafından ilçeye yaptırılan anaokulunun bu seneki eğitim öğretim döneminin 2. yarısına yetişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da okullarda bulunan kantin denetimlerinin sıklıkla yapılacağını ifade etti.

Toplantıya, okul ve ilçe temsilcileri ile okul aile birliği başkanları katıldı.