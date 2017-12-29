Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Suşehri'nde eğitim toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde aralık ayı eğitim toplantısı düzenlendi. Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Sivas Valiliği öncülüğünde...

29 Aralık 2017 Cuma 16:35
Suşehri'nde eğitim toplantısı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde aralık ayı eğitim toplantısı düzenlendi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan Kadıburhanettin Meclisleri Projesi hakkında katılımcılara bilgi veren Uzunoğlu, okullardaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrenci, öğretmen ve yönetici işbirliğinin artırılması ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kadıburhanettin Meclisi Projesinde görev alacak öğrencilerle 15 günde bir toplantı tertip edileceğini belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Kadı Burhanettin Meclisinde görev alacak kardeşlerimiz, öğrencilerle istişare içerisinde olarak, onlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanacak projeleri hep birlikte istişare ederek hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Bu sebeple, Sivas Valimizin öncülüğünde başlatılan bu çalışmamızda, ilçelerimiz de destek vererek, Sivas genelinde ve Suşehri ilçemizde güzel başarılı projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Bu sebeple şimdiden Kadı Burhanettin Meclisinde görev alacak kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Uzunoğlu, Kızılay tarafından ilçeye yaptırılan anaokulunun bu seneki eğitim öğretim döneminin 2. yarısına yetişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da okullarda bulunan kantin denetimlerinin sıklıkla yapılacağını ifade etti.

Toplantıya, okul ve ilçe temsilcileri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim ToplantısıEnder Faruk UzunoğluSuşehri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim