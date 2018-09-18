Suşehri'nde eğitim öğretim yılı açılışı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Kemalpaşa İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatil döneminin sona erdiğini ve çalışma zamanı olduğunu söyleyen Yıldız, "Yeni hedeflere, yeni hayallere, yeni bilgilere ulaşmak için emek verme zamanı. Çalıştıkça başarıya ulaşacağımızdan hiçkimsenin şüphesi olmasın. Öğretmenlerimizin emeği, öğrencilerimizin bu kutlu yürüyüşlerinin vazgeçilmezidir. İlginiz, sevginiz ve öğrenciye uzanan merhamet yüklü eliniz, insanlığı ve insanımızı imar edecek olan en büyük güçtür." dedi.

Ailelerin de eğitim yuvalarında sürekli öğrencilerini takip etmelerini isteyen Yıldız, "Aile yuvasından sonra çocuklarınızın yoğrulduğu, eğitildiği ve geleceğe hazırlandığı okulunuzla sürekli iletişim içerisinde olmalısınız. Öğrencilerimizle ne kadar ilgilenirsek, ne kadar çok zaman ayırırsak onların daha iyi yerlerde olmasını sağlayacağız. Velilerimizin okulla işbirliği ve iletişimi bu açıdan çok önemli." diye konuştu.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, öğretmenlere çiçek takdim ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.