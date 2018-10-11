Suşehri'nde dilenci operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapılan dilenci operasyonunda, 1 kişiye 124 lira para cezası kesildi.
Belediye zabıta ekipleri, Tokat'ın Reşadiye ilçesinden dilenmek amacıyla ilçeye baba ile oğulun geldiği ihbarını aldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçe merkezinde dilenen B.A ve oğlu T.A'yı takibe aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu, T.A. zabıta ekipleri tarafından yakalandı, baba B.A. ise kaçtı.
Zabıta Amirliğine getirilen T.A'ya Kabahatler Kanunu uyarınca 124 lira para cezası kesildi.
T.A'nın babasının engelli olduğu ve engelli aracıyla kaçtığı belirtildi.