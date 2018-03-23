Suşehri'nde deprem ve yangın tatbikatı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği ekipleri, İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz önderliğinde Suşehri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Kırılmaz, ilk olarak öğrencilere arama ve kurtarma aletlerinin tanıtımını yaptı, daha sonra evlerde çıkabilecek tüp yangınlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ardından senaryo gereği yangın nedeniyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Tatbikatın sonunda okul müdürü Yakup Dilli, itfaiye amiri Kırılmaz ve ekibine teşekkür etti.

