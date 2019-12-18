Suşehri’nde "Çocuk ve Bilim Sergisi" açıldı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öğrenciler tarafından çocuk ve bilim sergisi açıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, çocuklara bilim sevgisini aşılamaya yönelik materyallerin bulunduğu sergi hazırladı.
Sergide, çocuk gelişimi alanı meslek adaylarının yeterliliklerini arttırmaya ve çocuklara bilim sevgisini aşılamaya yönelik çalışmaların görücüye çıktığını aktaran Yüksel, "Çocuk gelişimi bölümü olarak yaptığımız tüm projelerde bize destek sağlayan okul yönetimimize ve etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli katılımcılara teşekkür ederiz.” dedi.
Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fadime Suata Alpaslan ve davetliler katıldı.
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