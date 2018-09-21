Suşehri'nde bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsünde bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 karayolunun Suşehri ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör arama köpeklerinin de katıldığı aramada, otobüsün bagajındaki bir valizde bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Valizlerin sahibi olduğu belirlenen Özbekistan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.



