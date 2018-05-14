Suşehri'nde bilim fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışını Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu yaptı.

Öğrencilerin projelerini inceleyen ilçe idarecileri, çalışmalar hakkında öğretmenlerden ve projeleri yapan öğrencilerden bilgi aldı.

Geleceğin teminatı olan gençlerin güzel ve başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Yüksel, "Gelecek nesillerimiz araştırmacı bir nesil oluyor. Buda bizleri sevindiriyor, çünkü gençlerimizin güzel buluşlara imza atması bizlerin gözünün geride kalmamasına sebeptir. Bu konuda öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Rabbim yollarını açık eylesin." dedi.

Programa, Suşehri İl Genel Meclis Üyesi Ali Yaman, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.