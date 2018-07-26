Suşehri'nde bilgilendirme toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, vergi dairesi personeline, mali müşavirlere, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve muhasebecilere 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu anlatıldı.



İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.



Ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirildiğini anımsatan Yumuşak, bu yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen mükelleflerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuru yapmaları istedi.



Toplantıya, Suşehri Mal Müdürü Tuncer Uzun, Koyulhisar Mal Müdürü Necip Sönmez, mali müşavirler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.





