Suşehri'nde bayramlaşma programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in makamında gerçekleşen programa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yüksel, bayramlaşma programına katılan vatandaşlarla sohbet ederken, çocuklara hediye verdi.

Halkla iç içe sorunsuz bir bayram idrak ettiklerini belirten Yüksel, "Kurbanlarımızı dün kestik ve bugün halkla bayramlaşma programı düzenliyoruz. Halkımızın büyük ilgi göstermesi bizleri mutlu etti." dedi.

İlçede Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçtiğini belirten Yüksel, "Bayramın birinci günü ilçe mezbahanesinde 55 büyükbaş kurban kesimi yapıldı. Bayram süresince gerek temizlik, gerek zabıta ve gerekse su ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başında." diye konuştu.



