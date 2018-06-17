Suşehri'nde bayramlaşma programı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, makamında gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramların önemine değinen Yüksel, "Bayramlar millet olma şuurunun ve dini duyguların doruk noktasına ulaştığı müstesna günlerin en önemlisidir. Ramazan Bayramı sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir, küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırır. Bu güzel günün, tüm dünya ve milletimiz insanlarına, barış dolu günler getirmesini diliyorum." dedi.

Şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Yüksel, "Onların sayesinde bayram yaptığımızı biliyoruz. Kutlu şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

İlçe olarak huzurlu bir ramazan ayı idrak ettiklerini ifade eden Yüksel, bu konuda yoğun mesai harcayan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, bayramını tebrik etti.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Rüstem Yüce, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.