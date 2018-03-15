Suşehri'nde başarılı kursiyerler ödüllendirilecek

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde okuma yazma kurusuna katılan başarılı kursiyerler ödüllendirilecek.

Suşehri Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, kursların açılmaya devam ettiğini kaydetti.

Eğitimci yetersizliği dolayısıyla açılamayan kurslarda mobil öğretmen uygulaması yapmayı hedeflediklerini aktaran Kaymakam Uzunoğlu, "Gerekirse yakın köyleri taşıma yapmayı arzu ediyoruz. Yakın köylerde bulunan öğretmenleri diğer köylere de bir plan dahilinde yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Uzunoğlu, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin ödüllendirileceğine değinerek, "Okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerimize kurs bitiminde sınav yapacağız. En başarılı 2 kursiyerimizi umreye göndereceğiz. Diğer başarılı kursiyerlerimize de çeşitli hediyeler vereceğiz. Ayrıca okuma yazma kursu açılan köylerimize, her kursiyer için 10 metre kare parke taşı vermeyi taahhüt ediyoruz. Bunun için ne kadar kursiyer, o kadar parke taşı. Bu konuda muhtarlarımızın da kursiyer sayısını artırmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu, muhtarların taleplerini de dinleyerek, 2018 yılında da güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.