Suşehri'nde aşure ikramı

SİVAS (AA) - Suşehri Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki halk pazarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Aile Çay Bahçesinde kurulan masalarda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, "Her zaman kardeşliğe, uhuvvete, kenetlenmeye ve muhabbete ihtiyacımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Muharrem ayı içerisinde yoğun işlerimizden dolayı ikram edemediğimiz aşure ikramımızı bu gün iki farklı noktada yapıyoruz." diye konuştu.

Aşure ikramına Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Serhat Yüzüak ve çok sayıda vatandaş katıldı.